Джуниор Дос Сантос: Отсутствие пояса у бразильцев – лишь неудачный момент Бразильский боец Джуниор Дос Сантос прокомментировал кризис в бразильских ММА, где не осталось ни одного чемпиона среди мужчин.

Загрузка...

– Бразильцы по-прежнему хороши в ММА, много тренируются и остаются одними из законодателей мод. Отсутствие пояса - это лишь неудачный момент. Сейчас в ММА очень выросла конкуренция между бойцами из разных стран, а завоевать и удержать пояс стало гораздо сложнее. Появилось очень много сильных и новых бойцов. Но думаю, что мы продолжим тренироваться, сражаться и ещё получим своего чемпиона, – цитирует Дос Сантоса News.ru.

Напомним, что Дос Сантос 9 ноября встретится с российским тяжеловесом Александром Волковым в главном событии турнира UFC в Москве.