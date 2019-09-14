Александр Емельяненко: Дайте Кокляеву стул, он и с ним уснет на ринге (видео) Ранее оба спортсмена подписали контракт на поединок.

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался в адрес пауэрлифтера Михаила Кокляева, с которым ему предстоит бой по правилам ММА.

«Дайте Кокляеву стул в помощь, он и с ним уснет на ринге», – написал Емельяненко в соцсети.

Уроженец Старого Оскола одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев ранее не выступал в соревнованиях по правилам ММА. Он является Мастером спорта по тяжелой атлетике.