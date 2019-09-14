Россиянин Магомедшарипов пропустит турнир UFC в Бостоне Об этом сообщает MMA Fighting.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов снялся с поединка против американца Кэлвина Каттара. О причинах такого решения не уточняется.

Эту информацию пока не подтвердили ни сам спортсмен, ни руководство лиги.

Напомним, уроженец Дагестана провел в рамках UFC пять боев и одержал пять побед. Его бой против Каттара должен был пройти 18 октября на турнире в Бостоне.