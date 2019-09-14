Тренер Хабиба: У Фергюсона отличные удары локтями и хорошая выносливость

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, оценил сильные стороны Тони Фергюсона, который может стать следующим соперником россиянина.
«Сложно оценить этого парня. У него отличные удары локтями и хорошая выносливость. Его очень тяжело сломать. Конечно, я впечатлен его выступлением.
С другой стороны, у него не самая выдающаяся техника, но главное – у него сумасшедшая энергия и желание стать лучшим», – заявил специалист, чьи слова приводит AKA Fight News.
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