Бывший чемпион UFC Вудли хочет подраться с Нурмагомедовым Американец потерял пояс в январе этого года, уступив Камару Усману из Нигерии.

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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли изъявил желание провести бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова, владеющего титулом в легком весе.

«Я хочу сразиться с Хабибом. У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Возможность провести бой против такого соперника выпадает раз в жизни.

Нурмагомедов – крутой боец. Я его фанат. Слышал, что ему сложно укладываться в лимит своей категории. Ему не обязательно выходить в полусредний вес. Можем подраться в промежуточной категории. Я готов снизить свой вес ради такого боя», – приводит слова Вудли TMZ.

На данный момент 37-летний американец провел в UFC 13 боев и одержал 9 побед.