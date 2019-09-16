Сен-Пьер – о поединке Хабиба и Фергюсона: Это будет интересный бой В крайнем поединке уроженец Дагестана победил американца Дастина Порье.

Канадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер поделился мнением о возможном поединке чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона, который не знает поражений с 2012 года.

«Тони Фергюсон заслуживает титульный поединок. Интересный бой предстоит. Я его фанат, так что буду обязательно смотреть.

Я не знаю, как пойдет поединок. Все будет зависеть от того, кто именно сумеет навязать свой бой. Грязный бой с коленями и локтями. Тони это любит. А Хабиб любит контролировать соперников в партере. Сложно предсказать», – приводит слова Канадца Allboxing.ru.