На этой неделе в UFC дебютирует россиянин Аскаров. Он фаворит в бою против Морено 22 сентября в Мехико (Мексика) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 159, на котором дебютирует российский боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров.

В поединке против мексиканца Брэндона Морено он является фаворитом, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Аскарова равен 1,65, в в то время, как на победу Морено — 2,3.

Напомним, Аскаров — бывший чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе. За свою карьеру он провел десять поединков и во всех одержал победы (7 — сабмишеном, 3 — нокаутом). Свой последний бой он провел в мае прошлого года на турнире ACB 86, где победил Расула Альбасханова.

Морено последний раз дрался на турнире LFA 69 в июне нынешнего года, где техническим нокаутом в четвертом раунде победил Майкеля Переза. Мексиканец имеет опыт выступлений в UFC. В сильнейшей организации мира он провел пять поединков, в которых одержал три победы. Всего за свою карьеру в ММА он провел 20 схваток, 15 из которых завершились в его пользу.