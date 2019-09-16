На этой неделе в UFC дебютирует россиянин Аскаров. Он фаворит в бою против Морено

В поединке против мексиканца Брэндона Морено он является фаворитом, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу Аскарова равен 1,65, в в то время, как на победу Морено — 2,3.
Напомним, Аскаров — бывший чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе. За свою карьеру он провел десять поединков и во всех одержал победы (7 — сабмишеном, 3 — нокаутом). Свой последний бой он провел в мае прошлого года на турнире ACB 86, где победил Расула Альбасханова.
Морено последний раз дрался на турнире LFA 69 в июне нынешнего года, где техническим нокаутом в четвертом раунде победил Майкеля Переза. Мексиканец имеет опыт выступлений в UFC. В сильнейшей организации мира он провел пять поединков, в которых одержал три победы. Всего за свою карьеру в ММА он провел 20 схваток, 15 из которых завершились в его пользу.
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