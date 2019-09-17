Сен-Пьер порассуждал о поединке против Хабиба 38-летний спортсмен завершил карьеру в феврале 2018 года.

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Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что в поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова не побоялся бы «пойти в борьбу».

«Я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил», – рассказал канадец в интервью Youtube-каналу The Schmo.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов хочет подраться с Сен-Пьером.

Последний в рамках UFC провел 20 боев и одержал 18 побед. В последний раз он проиграл в 2007 году.