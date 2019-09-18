Денис Гольцов: У Порье в поединке с Нурмагомедовым шансов особо и не было Двукратный чемпион России по боевому самбо, боец смешанных единоборств (ММА) Денис Гольцов дал оценку прошедшему бою Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

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- У Порье шансов особо и не было, тем более что у него есть проблемы с борьбой, так как он больше ударник. Он даже попал один раз, но этого не хватило. Это показывает в очередной раз, что опыт также имеет значение.

Кто-то считает, что американец выбрал неправильную тактику на бой? Когда человек умеет все, то выбирай не выбирай, ничего особо не изменится. Если ты его не можешь побороть в любой дисциплине, то за счет чего просто побеждать Хабиба? - приводит слова Гольцова News.ru.

Напомним, что 7 августа Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 242. Эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.