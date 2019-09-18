Денис Гольцов: Реальных претендентов на пояс Нурмагомедова пока просто не видно Двукратный чемпион России по боевому самбо, боец смешанных единоборств (ММА) Денис Гольцов рассказал, кто из бойцов может сравниться с Хабибом Нурмагомедовым.

- Дональд Серроне. Если он уступит Хабибу, то все увидят, что никого равного просто нет. Пока реальных претендентов на пояс нашего бойца просто не видно.

Нужен ли Хабибу реванш с Конором Макгрегором? Пусть заработают еще. Они уже готовы к тому, чтобы снова встретиться и устроить шоу.

Это не будет особо относиться к спорту? Конечно. Это будет уже чисто финансовая вещь, ничего более, - приводит слова Гольцова News.ru.

Напомним, что 7 августа Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.