Денис Гольцов: Реальных претендентов на пояс Нурмагомедова пока просто не видно

- Дональд Серроне. Если он уступит Хабибу, то все увидят, что никого равного просто нет. Пока реальных претендентов на пояс нашего бойца просто не видно.
Нужен ли Хабибу реванш с Конором Макгрегором? Пусть заработают еще. Они уже готовы к тому, чтобы снова встретиться и устроить шоу.
Это не будет особо относиться к спорту? Конечно. Это будет уже чисто финансовая вещь, ничего более, - приводит слова Гольцова News.ru.
Напомним, что 7 августа Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев «Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало «Советский спорт» разбирается в причинах неудач «Металлурга». 16.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий