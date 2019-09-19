Экс-чемпион UFC: Фергюсон – уникальный боец. Его удары впечталяют - Советский спорт
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19 сентября 2019 15:37ММАГичунцев Артур

Экс-чемпион UFC: Фергюсон – уникальный боец. Его удары впечталяют

Американец не знает поражений с 2012 года.

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес назвал сильные качества Тони Фергюсона.

Ранее сообщалось, что 34-летний боец из США станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Это уникальный боец, его сложно раскусить, но он допускает много ошибок. Тони впечатляет тем, как именно наносит свои удары», – написал Альварес в своем Twitter.

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