В бойца Дацика стреляли у дома бизнесмена Бобылева У родственника бойца неразрешенный финансовый конфликт с Бобылевым.

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В бойца ММА Вячеслава Дацика стреляли в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Дацик сам приехал к дому Бобылева, с которым у одного из его родственников неразрешенный финансовый конфликт.

«Бобылев в офисе фирмы оставил своих сувенирных лягушек, – сказал Дацик. – Я взял этих лягушек, приехал к его дому и поставил их перед воротами. В этот момент в меня стали стрелять – могу предположить, что из помпового ружья».

Приехавшим полицейским Дацик сообщил, что будет писать заявление на стрелявшего.

Напомним, в марте 2018 года он был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. При этом с мая 2016 года он находился под арестом. В феврале 2019 года Дацик вышел на свободу.