Боец UFC Сергей Хандожко – об отказе в канадской визе: Мы подали документы вовремя Российский боец не выступит на турнире в Канаде.

Российский боец Сергей Хандожко высказался о том, что не получил канадскую визу, из-за чего сорвался его бой с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC в Канаде.

– Посольство не объявило конкретной причины, по которой они не выдали визу в срок, – приводит News.ru слова 27-летнего бойца. – Просто сказали, что к этому сроку не успевают подготовить визу, хотя мы подали документы вовремя.

– Раньше вы делали американские или канадские визы?

– Делали американские, и не было никаких проблем.

Отметим, что в своем первом поединке в UFC Хандожко, выступающий в полусредней весовой категории, победил шведа Ростема Акмана.