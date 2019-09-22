Главный бой UFC Fight Night 159 признан несостоявшимся В ночь с субботы на воскресенье в Мехико (Мексика) прошел турнир UFC Fight Night 159.

Главный поединок турнира между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом был остановлен на пятнадцатой секунде первого раунда – мексиканский боец попал пальцем в глаз американцу.

Стивенс получил пять минут на восстановление, но так и не сумел открыть глаз, вынудив рефери Херба Дина остановить поединок.

Болельщики «Мехико-Арены», где проводился поединок, не стали скрывать своего разочарования и забросали Стивенса стаканами и бутылками.