Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью - Советский спорт
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22 сентября 2019 07:21ММА

Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью

В ночь на воскресенье российский боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров провел поединок против мексиканца Брэндона Морено в рамках турнира UFC Fight Night 159.

Поединок продлился все три раунда и закончился вничью раздельным решением судей - 28:28, 29:28, 27:30.

После этого поединка в активе Аскарова 10 побед и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА).

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