Дебютный бой Аскарова в UFC завершился вничью В ночь на воскресенье российский боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров провел поединок против мексиканца Брэндона Морено в рамках турнира UFC Fight Night 159.

Новости СМИ2 Поединок продлился все три раунда и закончился вничью раздельным решением судей - 28:28, 29:28, 27:30. После этого поединка в активе Аскарова 10 побед и одна ничья в смешанных единоборствах (ММА).