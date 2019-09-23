Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году Президент лиги ACA Алексей Яценко обнародовал все даты турниров, которые проведет организация до конца 2019 года.

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«Нами было заявлено 12 событий. До конца года мы проведем еще пять. После турнира 27 сентября в Москве пройдет юбилейный турнир ACA 100 в Грозном 4 октября, в главном бою которого Салман Жамалдаев будет отстаивать титул чемпиона ACA против бразильцем Фелипе Фроеса. 16 ноября состоится ACA 101 в Варшаве. 29 ноября в Алма-Ате в Казахстане. Завершит год турнир 14 декабря в Санкт-Петербурге, в главном бою Алексей Буторин будет притязать на пояс, которым в полутяжелом весе владеет Довлетджан Ягшимурадов».