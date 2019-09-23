Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году - Советский спорт
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23 сентября 2019 16:52ММАВащенко Сергей

Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году

Президент лиги ACA Алексей Яценко обнародовал все даты турниров, которые проведет организация до конца 2019 года.

«Нами было заявлено 12 событий. До конца года мы проведем еще пять. После турнира 27 сентября в Москве пройдет юбилейный турнир ACA 100 в Грозном 4 октября, в главном бою которого Салман Жамалдаев будет отстаивать титул чемпиона ACA против бразильцем Фелипе Фроеса. 16 ноября состоится ACA 101 в Варшаве. 29 ноября в Алма-Ате в Казахстане. Завершит год турнир 14 декабря в Санкт-Петербурге, в главном бою Алексей Буторин будет притязать на пояс, которым в полутяжелом весе владеет Довлетджан Ягшимурадов».

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