Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году

«Нами было заявлено 12 событий. До конца года мы проведем еще пять. После турнира 27 сентября в Москве пройдет юбилейный турнир ACA 100 в Грозном 4 октября, в главном бою которого Салман Жамалдаев будет отстаивать титул чемпиона ACA против бразильцем Фелипе Фроеса. 16 ноября состоится ACA 101 в Варшаве. 29 ноября в Алма-Ате в Казахстане. Завершит год турнир 14 декабря в Санкт-Петербурге, в главном бою Алексей Буторин будет притязать на пояс, которым в полутяжелом весе владеет Довлетджан Ягшимурадов».
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