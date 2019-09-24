Тренер Хабиба считает, что бойцу не нужен специальный спарринг-партнер в случае поединка с Тони Ранее сообщалось, что именно американец станет следующим соперником россиянина.

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный в обычном режиме будет готовиться к бою против американца Тони Фергюсона, который славится своей работой в ударной стойке, а также навыками джиу-джитсу.

«Хабибу не нужен специальный спарринг-партнер. У него есть все необходимое для полноценных тренировок в каждой области. Командой покрыты все виды единоборств», – заявил Мендес для AKA Fight News.

На данный момент 30-летний Нурмагомедова одержал 28 побед в 28 боях, а 35-летний Фергюсон не знает поражений с 2012 года. В его активе 12 победных боев.