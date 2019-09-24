UFC официально подтвердил бой Ортеги и Корейского зомби Об этом сообщает пресс-служба организации.

Американский боец смешанного стиля Брайан Ортега вернется в октагон 21 декабря. В этот день ему предстоит поединок против Чен Сон Юна, более известного как Корейский зомби.

Отмечается, что их поединок возглавит турнир UFC, который состоится в Южной Корее.

В крайнем поединке Ортега проиграл соотечественнику Максу Холлоуэю, а Корейский зомби победил Ренато Мойкано техническим нокаутом за 58 секунд.