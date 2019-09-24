Минеев назвал имя следующего соперника - Советский спорт
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24 сентября 2019 19:08ММА

Минеев назвал имя следующего соперника

Об этом спортсмен сообщил в соцсети.

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев вернется в октагон 27 сентября. В этот день он выступит на турнире «Единый Донбасс 2», который пройдет в Донецке на стадионе «Олимпийский».

«27 сентября, друзья, жду вас на бой с Диего Диасом, – написал Минеев.

На данный момент Минеев одержал 12 побед и потерпел одно поражение. Также в его активе одна ничья.

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