Минеев назвал имя следующего соперника Об этом спортсмен сообщил в соцсети.

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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев вернется в октагон 27 сентября. В этот день он выступит на турнире «Единый Донбасс 2», который пройдет в Донецке на стадионе «Олимпийский».

«27 сентября, друзья, жду вас на бой с Диего Диасом, – написал Минеев.

На данный момент Минеев одержал 12 побед и потерпел одно поражение. Также в его активе одна ничья.