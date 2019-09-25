Друг Сен-Пьера: Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал свое наследие - Советский спорт
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25 сентября 2019 09:47ММАГичунцев Артур

Друг Сен-Пьера: Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал свое наследие

Ранее чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов сообщил о желании подраться с легендарным канадцем.

Арнольд Аллен, друг, а также член команды Жоржа Сен-Пьера прокомментировал слухи о возможном возвращении 38-летнего бойца в UFC.

«Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он по-прежнему единственный боец, кто не запятнал свое наследие. Лично для меня он является лучшим. Я в этом не сомневаюсь. Но если он решит вернуться, то это будет огромный риск. С другой стороны, Сен-Пьер – настоящий мастер. Он до сих пор тренируется и работает над улучшением своих навыков», – приводит слова Аллена Daily Star.

Сен-Пьер завершил карьеру в феврале этого года. Он одержал в UFC 20 побед и потерпел два поражения.

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