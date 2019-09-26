Махмуд Мурадов: Хабиб – лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ В августе боксер Мэйвезер назвал Мурадова лучшим бойцом MMA в мире.

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Первый боец из Узбекистана в истории UFC Махмуд Мурадов назвал лучшего бойца на территории СНГ.

«На данный момент Хабиб по праву считается лучшим отечественным бойцом, – приводит RT слова 29-летнего Мурадова. – Сейчас он творит историю. Хабиб Нурмагомедов – лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ».

Напомним, 7 сентября 31-летний Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и во второй раз защитил свой титул чемпиона UFC в легком дивизионе. Всего у российского бойца 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

Отметим, что в августе непобедимый боксер Флойд Мэйвезер назвал Мурадова лучшим бойцом MMA в мире.