Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни

Первый боец из Узбекистана в истории UFC Махмуд Мурадов высказался об ирландце Коноре Макгрегоре.
«Макгрегор привлек внимание огромного числа фанатов по всему миру к смешанным единоборствам – не только своим поведением, но и стилем боя, – приводит RT слова 29-летнего Мурадова. – Он много говорит и иногда перебарщивает, но он умеет это делать. Макгрегор – он такой дурак по жизни».
Напомним, 31-летний ирландец не выступает с осени прошлого года, когда в октябре проиграл бой за титул чемпиона UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову из России. На счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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