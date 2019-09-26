Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни Ирландец не выступает с осени прошлого года, когда проиграл Нурмагомедову.

Первый боец из Узбекистана в истории UFC Махмуд Мурадов высказался об ирландце Коноре Макгрегоре.

«Макгрегор привлек внимание огромного числа фанатов по всему миру к смешанным единоборствам – не только своим поведением, но и стилем боя, – приводит RT слова 29-летнего Мурадова. – Он много говорит и иногда перебарщивает, но он умеет это делать. Макгрегор – он такой дурак по жизни».

Напомним, 31-летний ирландец не выступает с осени прошлого года, когда в октябре проиграл бой за титул чемпиона UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову из России. На счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.