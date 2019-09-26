Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 сентября 2019 11:16ММАЛипкин Антон

Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни

Ирландец не выступает с осени прошлого года, когда проиграл Нурмагомедову.

Первый боец из Узбекистана в истории UFC Махмуд Мурадов высказался об ирландце Коноре Макгрегоре.

«Макгрегор привлек внимание огромного числа фанатов по всему миру к смешанным единоборствам – не только своим поведением, но и стилем боя, – приводит RT слова 29-летнего Мурадова. – Он много говорит и иногда перебарщивает, но он умеет это делать. Макгрегор – он такой дурак по жизни».

Напомним, 31-летний ирландец не выступает с осени прошлого года, когда в октябре проиграл бой за титул чемпиона UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову из России. На счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни Махмуд Мурадов: Хабиб – лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России
Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить Самый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака». 25.09.2019 12:00 Футбол Августин Александр
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:05 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США Дмитрий Кудряшов – о поединке с Альваресом: Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев
Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Миодраг Божович: Я не держусь за свое кресло Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что хозяева в первом тайме во всем превзошли его команду.   25.09.2019 22:28 Футбол Григорьевская Юлия
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Новости
11:46 iNADO: РУСАДА указывает путь к позитивным изменениям в стране
11:36 Футбол Антонио Конте: Пять побед в пяти матчах говорят о том, что упорная работа дает результат
11:25 Олимпиада Юрий Ганус: Меня пытаются безосновательно дискредитировать
11:16 ММА Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни
11:11 ММА Махмуд Мурадов: Хабиб – лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ
11:04 Футбол Илья Кухарчук: «Химкам» без разницы, с кем играть – «Оренбургом» или «Зенитом»
10:58 Баскетбол Сергей Карасев: Хотелось бы победить «Зелену Гуру» с большим разрывом
10:52 Футбол «Факел» – о поливе фанатов водой: На секторе произошло возгорание, никто из болельщиков не пострадал
10:46 Хоккей «Питтсбург» готов обменять одного из вратарей до старта сезона
10:40 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: В «Манчестер Юнайтед» нельзя отходить назад при счете 1:0
10:26 Футбол Пуйоль отказался стать спортивным директором «Барселоны»
10:18 Теннис Калинская проиграла Завацкой в четвертьфинале в Ташкенте
10:11 Футбол Гол Ибрагимовича стал победным для «Гэлакси» в матче с «Реал Солт Лейк»
10:03 Футбол Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин: Выбить «Локомотив» дорого стоит
08:29 Футбол Михаил Комков: Пенальти «Зенита» – это смешно
08:00 Хоккей Дмитрий Калинин – после 0:6 от «Ак Барса»: Пытаемся забыть это поскорее
07:45 Хоккей Эдвард Паскаль: Пока не думаю о сборной Казахстана, но все может быть
07:24 Хоккей Андрей Скабелка: Хорошо, что во втором периоде пропустили только один гол
07:17 Хоккей «Северсталь» представила альтернативную форму на матч с «Динамо» (Минск)
01:44 Футбол Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси, но значится в отчете ФИФА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика