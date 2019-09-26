Ризван Магомедов: Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов свой следующий поединок проведет весной 2020 года.

Загрузка... - Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель, - цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ризвана Магомедова. Ранее сообщалось, что 30-летний боец проведет следующий поединок против американца Тони Фергюсона. Напомним, что в сентябре Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC.