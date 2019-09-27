Президент Bellator: Бой Емельяненко и Барнетта? Да, это возможно Ранее сообщалось, что 42-летний уроженец Старого Оскола намеревается завершить карьеру этой осенью.

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Президент Bellator Скотт Кокер не подтвердил слухи о возможном поединке россиянина Федора Емельяненко и американца Квинтона Джексона.

«Контракт на этот поединок еще не подписан, но я уверен, что японские фанаты хотят увидеть этот бой», – заявил Кокер.

При этом функционер не стал исключать встречи «последнего императора» с другим бойцом из США – Джошом Барнеттом.

«Поединок против Барнетта? Да, это возможно», – приводит слова функционера MMA Junkie.

На этой неделе Кокер в своем Twitter оставил запись, согласно которой, промоушен рассматривает вариант с организацией турнира в России, где и проведет свой последний поединок Емельяненко.