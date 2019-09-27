Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца На данный момент уроженец Дагестана не знает поражений. В его активе 28 боев и 28 побед.

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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли изъявил желание сразиться против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе.

«Я хочу подраться с Хабибом в промежуточном весе. Он не сможет повалить меня. Да, я впечатлен его выступлением, но при этом я вижу кучу минусов в этом бойце. Выходя на поединок с ним, нужно бить коленями по его корпусу, больше работать в клинче. Таким образом, он реже будет думать о желании перевести бой в партер», – цитирует Вудли MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что следующим соперником россиянина станет американец Тони Фергюсон.