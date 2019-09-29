В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 08:53ММА

В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео)

На турнире Bellator 228, который прошел в Инглвуде (США), американец Эй Джей Макки в рамках 1/8 финала Гран-при полулегковесов победил своего соотечественника Георгия Караханяна.

Поединок был остановлен уже на восьмой секунде после того, как Макки нокаутировал Караханяна.

Отметим, что Макки стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator. Самый быстрый нокаут в истории организации принадлежит 21-летнему американцу Майку Кимблу, одержавшему победу на шестой секунде поединка с соотечественником Алексом Поттсом в рамках турнира Bellator 207, который состоялся в Коннектикуте в ночь с 12 на 13 октября 2018 года.

Добавим, что 24-летний Макки одержал 15-ю победу кряду, а 34-летний Караханян потерпел 10-е поражение в 38 поединках.

Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает До этого матча счет в противостоянии Павла Дацюка и Олега Знарка был ничейный – 1:1. 26.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
ЦСКА побеждает и выходит в лидеры. Чемпион взял реванш у «Торпедо» Автозаводцы мало в чем уступали армейцам, превзошли их по броскам (32-25), но повторить успех двухнедельной давности, когда они одолели чемпиона (2:1 от) не сумели. Гости выиграли 3:0. 27.09.2019 22:19 Хоккей Домрачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:34 Фигурное катание Тигай Лев
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Три мяча «Ростова» в ворота «Динамо». Видео всех голов 11-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 11-го тура чемпионата России. 28.09.2019 18:58 Футбол
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Новости
09:35 Хоккей 26 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть по буллитам «Тампу-Бэй»
09:23 Хоккей «Торонто» на своем льду всухую разгромил «Детройт»
08:53 ММА В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео)
08:35 Футбол Гилерме опубликовал фото из раздевалки «Локомотива» после победы над «Зенитом»
08:22 Футбол Левандовски установил новый рекорд бундеслиги
08:05 Футбол Жена Мамаева показала реакцию болельщиков «Ростова» на переход ее мужа (видео)
01:13 Футбол Бенедикт Хеведес: «Локомотив» может бороться с сильными соперниками, если играет в командный футбол
00:27 Футбол Федор Смолов: Мои слова в перерыве матча – это эмоции. Не хотел никого обидеть
00:12 Футбол Сергей Силкин: Руководители «Динамо» от спорта довольно далеко
23:51 Футбол «Атлетико» перед «Локомотивом» сыграл вничью с «Реалом»
23:42 Футбол «Аталанта» крупно обыграла «Сассуоло»
23:20 ММА Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России
23:10 Футбол Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь
22:59 Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Брест»
22:51 Легкая атлетика Коулмэн – чемпион мира на стометровке с шестым результатом в истории
22:37 Футбол Юрий Сёмин: Зачем «Локомотиву» и «Зениту» играть сегодня?
22:30 Футбол Вячеслав Колосков: Десять предыдущих туров – это вакханалия судейская
22:25 Футбол Сергей Семак: Жирков – мастер с большой буквы, но в каких-то играх интенсивности не хватает
21:47 Футбол Артем Дзюба: Безобразный матч в исполнении «Зенита»
21:40 Футбол Сергей Семак: Оба гола были отменены по делу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика