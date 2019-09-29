В Bellator состоялся один из самых быстрых нокаутов в истории организации (видео) На турнире Bellator 228, который прошел в Инглвуде (США), американец Эй Джей Макки в рамках 1/8 финала Гран-при полулегковесов победил своего соотечественника Георгия Караханяна.

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Поединок был остановлен уже на восьмой секунде после того, как Макки нокаутировал Караханяна.

.@ajmckee101 advanced to the next round with this KO at #Bellator228 pic.twitter.com/kJXMFow5ld — Scott Coker (@ScottCoker) September 29, 2019

Отметим, что Макки стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator. Самый быстрый нокаут в истории организации принадлежит 21-летнему американцу Майку Кимблу, одержавшему победу на шестой секунде поединка с соотечественником Алексом Поттсом в рамках турнира Bellator 207, который состоялся в Коннектикуте в ночь с 12 на 13 октября 2018 года.

WOW That was fast!@kimbelmike tied for fastest KO! #Bellator207 Live now on the Bellator app! pic.twitter.com/tHRjS0j899 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 12, 2018

Добавим, что 24-летний Макки одержал 15-ю победу кряду, а 34-летний Караханян потерпел 10-е поражение в 38 поединках.