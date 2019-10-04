Президент UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, его бой с Сен-Пьером обязательно состоится В крайнем поединке россиянин одолел Дастина Порье.

Загрузка...

Глава UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Сначала ему придется подраться с Тони. Если Хабиб победит, то поединок с Сен-Пьером обязательно состоится», – цитирует Уайта Bjpenn.com.

Ранее Нурмагомедов заявил, что мечтает встретиться с Сен-Пьером, который завершил карьеру в феврале этого года. Он считает канадца легендой смешанных единоборств.

Что касается Тони Фергюсона, то американец не проигрывает с 2012 года. На данный момент его победная серия составляет 12 боев.