Кокляев – о бое с Емельяненко: Часть моего гонорара пойдет на благотворительность (видео) Ранее сообщалось, что 40-летний стронгмен получит за этот поединок 80 тысяч долларов.

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал, на какие цели направит свой гонорар за бой с Александром Емельяненко. Напомним, их поединок пройдет по правилам бокса 29 ноября.

«Друзья, по поводу призовых денег, кто-то уже начал их считать, хотя их еще и нету. Предлагают заняться благотворительностью. Когда мы желаем друг другу всех благ, это же нормально. Я вот желаю всех благ своей семье и хочу перевести ее из съемной квартиры в свое жилье. Разве это плохо? Да, часть денег пойдет на благотворительность, я уже знаю, куда отдам деньги, которых пока нет», – сказал Кокляев.

На данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.