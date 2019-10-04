Маурисио Почеттино: Я в «Тоттенхэме» пять лет, и все это время мы обсуждаем мое будущее Ранее сообщалось, что специалист получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался после разгромного поражения от «Баварии» (2:7) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я в «Тоттенхэме» пять лет, и все это время мы обсуждаем мое будущее. Надаюсь проработать здесь по крайней мере еще пять лет. С другой стороны, вопросы подобного характера – нормальная история после поражения от «Баварии». Но мы всего лишь проиграли матч. Уверен, что найдем в себе силы добиться успеха», – цитирует аргентинца Mirror.

Почеттино тренирует лондонский клуб с 2014 года. В прошлом сезоне команда под его руководством вышла в финал Лиги чемпионов.