Токов победил Дарпиняна на турнире Bellator 229 (видео) - Советский спорт
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05 октября 2019 05:35ММАВащенко Сергей

Токов победил Дарпиняна на турнире Bellator 229 (видео)

Бой завершился досрочно.

Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Анатолий Токов удачно выступил на турнире Bellator 229, который прошел в Темекуле (Калифорния, США).

Токов в клетке встречался с бойцом из Армении Грачо Дарпиняном. Российский боец владел преимуществом и во втором раунде победил техническим нокаутом.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала 29-й в профессиональной карьере при двух поражениях.

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