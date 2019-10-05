Токов победил Дарпиняна на турнире Bellator 229 (видео) Бой завершился досрочно.

Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Анатолий Токов удачно выступил на турнире Bellator 229, который прошел в Темекуле (Калифорния, США).

Токов в клетке встречался с бойцом из Армении Грачо Дарпиняном. Российский боец владел преимуществом и во втором раунде победил техническим нокаутом.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала 29-й в профессиональной карьере при двух поражениях.