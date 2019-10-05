Президент Bellator: Думаю, что последний бой Емельяненко состоится в России Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец ММА Федор Емельяненко свой последний поединок проведет в России.

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- Я думаю, что у Федора будет два поединка, после чего он приедет в Россию. Там состоится его последний бой и он сможет уйти на пенсию. Если люди хотят увидеть Федора, этого величайшего бойца в истории ММА, особенного тяжеловеса, то они должны прийти на это мероприятие. Они смогут увидеть его вживую.

Мы уже работаем над его следующим поединком. Надеюсь, переговоры скоро закончатся, - приводит слова Кокера «Матч ТВ» со ссылкой на BJPenn.com.

Ранее сообщалось, что Кокер в своем Twitter оставил запись, согласно которой, промоушен рассматривает вариант с организацией турнира в России.