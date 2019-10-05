Хабиб Нурмагомедов: Кокляев – очень мощный парень, если ударит – мало не покажется Последний никогда не выступал в смешанных единоборствах.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о поединке российского бойца Александра Емельяненко и отечественного стронгмена Михаила Кокляева, который также является чемпионом страны по тяжелой атлетике.

«Думаю, в бою Емельяненко и Кокляева преимущество на стороне профессионального бойца – Александра Емельяненко. Это боец, который прошел и любительский, и профессиональный уровень. Он является очень хорошим бойцом. Но Кокляев – очень мощный парень, если ударит – мало не покажется.

Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики. Я думаю, если кому-то подходит трешток, то им – точно нет. Взрослые люди, уже сами родители. Мне их трешток не нравится. Но всегда же людям интересно смотреть на конфликт, наблюдать что там происходит. Хочешь-не хочешь – в нас это заложено. Но преимущество, думаю, на стороне Емельяненко», – приводит слова Нурмагомедова Sport24.ru.

Напомним, Емельяненко и Кокляев встретятся 29 ноября. Их поединок пройдет по правилам бокса и состоится в Москве.