Федор Емельяненко встретится с Джексоном в Японии Российский боец ММА Федор Емельяненко 29 декабря проведет в Японии поединок с американцем Квинтоном Джексоном.

Бой пройдет в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

– Bellator проведет турнир в Японии 29 декабря. Это будет последний бой в Японии для Федора Емельяненко, – цитирует ТАСС представителя агентства Rizin.

На данный момент 43-летний россиянин провел в смешанных боях 44 боя, в которых одержал 38 побед.