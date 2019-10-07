Боец UFC опубликовала жуткое фото травмы (18+) Боец UFC Клаудия Гаделья опубликовала в своем инстаграме фото травмированной ноги.

Поврежденная «в мясо» ступня вызвала массу сочувствия у подписчиков спортсменки.

Позже Гаделья выложил другой снимок, на котором понятно, что окровавленная ступня была муляжом. Бразильянка пожелала читателям приятного Хэллоуина.