Федор Емельяненко: Договорились с Кокером сделать турне, которое завершит мою карьеру Российский боец Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.

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- Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить. Мы пообщались со Скоттом (Кокером, президентом Bellator) и сделали вывод, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру, - цитирует Емельяненко ТАСС.

Ближайший поединок Емельяненко проведет 29 декабря в Японии. Соперником россиянина станет американец Квинтон Джексон.

Добавим, что на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провел 51 поединок, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.