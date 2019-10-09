Федор Емельяненко: Квинтон - живая легенда Российский боец Федор Емельяненко поделился мнением о своем будущем сопернике американце Квинтоне Джексоне.

- Квинтон сам живая легенда. Помню, как мы вместе выступали в Pride (ныне несуществующая организация MMA - ред.), как поддерживали друг друга, как Квинтон побеждал, как мы отмечали, праздновали успехи. Долгие годы нас связывает общение. Это один из самых опытных бойцов, который продолжает радовать своих фанатов, - цитирует Емельяненко «РИА Новости» со ссылкой на канал Rizin в YouTube.

Напомним, что поединок Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

Добавим, что на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провел 51 поединок, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.