Федор Емельяненко: Квинтон - живая легенда

- Квинтон сам живая легенда. Помню, как мы вместе выступали в Pride (ныне несуществующая организация MMA - ред.), как поддерживали друг друга, как Квинтон побеждал, как мы отмечали, праздновали успехи. Долгие годы нас связывает общение. Это один из самых опытных бойцов, который продолжает радовать своих фанатов, - цитирует Емельяненко «РИА Новости» со ссылкой на канал Rizin в YouTube.
Напомним, что поединок Емельяненко - Джексон пройдет 29 декабря в Японии.
Добавим, что на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провел 51 поединок, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.
«Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав «Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной Первый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива». 08.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Евгений Кузнецов: Почему не сделал птичку? Растерялся После игры «Вашингтон» – «Даллас» (3:4 ОТ) корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин побеседовал с Евгением Кузнецовым, который отбыл трехматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение, как НХЛ интерпретировала употребление кокаина. 09.10.2019 08:48 Хоккей Славин Виталий Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав