Хабилов встретится с Хандожко на турнире UFC в Москве Российский боец UFC Рустам Хабилов поднимается в полусредний вес, чтобы встретиться с соотечественником Сергеем Хандожко на ноябрьском турнире UFC в Москве.

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«Друзья, мы ставили цель, чтобы выступить на московском UFC. А вот и официальный анонс. Мы будем биться на турнире 9 ноября. Мой соперник Сергей Хандожко. Конечно, я и сам не очень горел желанием выступать в России против российского бойца, но раз он сам настаивает, как отмечают организаторы, я не против!» - написал Хабилов в своем Instagram.