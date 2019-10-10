Петр Ян - Мораесу: Давай выясним, кто самый опасный ударник в дивизионе Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вызвал на бой Марлона Мораеса.

«Пока старики ищут себе легкий путь ухода на пенсию и не могут определиться, с кем им драться выгоднее, Марлон, сделаем это и выясним, кто самый опасный ударник в дивизионе. Дана (Уайт, президент UFC), Шон (Шелби, матчмейкер), давайте сделаем это - будет хороший бой. Он является номером один в рейтингах UFC. Я хочу быть там», – написал Ян в своем Instagram.

Добавим, что за свою карьеру в UFC россиянин провел пять поединков, одержав в них пять побед.