Емельяненко – про Исмаилова: Он слабый боец. Он понимает, что проиграет Ранее Исмаилов заявил, что в состоянии победить уроженца Старого Оскола.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не оставил без внимания громкое заявление Магомеда Исмаилова, выступающего в лиге АСА.

«Он слабый боец. Он понимает, что проиграет. Но если ACA готовы финансово организовать такой бой – хорошо», – цитирует Емельяненко Sport24.ru.

33-летний Исмаилов провел 19 боев и одержал 16 побед. Что касается Емельяненко, то 29 ноября россиянин проведет поединок по правилам бокса против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.