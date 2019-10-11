Емельяненко – про Исмаилова: Он слабый боец. Он понимает, что проиграет

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко не оставил без внимания громкое заявление Магомеда Исмаилова, выступающего в лиге АСА.
«Он слабый боец. Он понимает, что проиграет. Но если ACA готовы финансово организовать такой бой – хорошо», – цитирует Емельяненко Sport24.ru.
33-летний Исмаилов провел 19 боев и одержал 16 побед. Что касается Емельяненко, то 29 ноября россиянин проведет поединок по правилам бокса против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.
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