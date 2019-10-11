Менеджер Хабиба: За три года Фергюсон подрался всего три раза и сейчас требует титульный бой В крайнем поединке он одолел соотечественника Дональда Серроне.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался в адрес американца Тони Фергюсона, который призвал руководство лиги организовать их бой на турнире, который пройдет 14 декабря.

«Думаю, первый в этом списке – Фергюсон. Этот парень писал про меня всякие гадости. Я заблокировал его. Но это не главное. За последние три года он провел всего три поединка. И сейчас он хочет титульный бой. Он не имеет права диктовать условия, если его побил Серроне. Он ведь проиграл ему в первом раунде.

Другое дело – Джастин Гэтжи. Вот, кто побеждал и делал это красиво. Конечно, у Фергюсона победная серия из 12 боев. Окей, пусть Тони подерется за пояс. Джастин подождет своего шанса», – заключил Абдель-Азиз, чьи слова приводит ESPN.

На данный момент Нурмагомедов идет без поражений. Его серия побед в UFC составляет 12 боев. То же самое касается Фергюсона. Он не знает поражений с 2012 года.