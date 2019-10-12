Тарас Кияшко: Замер, когда Хабиб попал под «гильотину» Порье
Известный тренер Тарас Кияшко прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.
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– Любой претендент на титул ничего не теряет. У него есть шанс стать более известным спортсменом и чемпионом. Ради этого каждый приходит в спорт. В моем представлении Конор был опаснее.
Самый опасный в поединке? Наверное, «гильотина». Было напряжение. Мы смотрели всей командой и в этот момент даже замерли. Хотели понять, как он выкрутиться, а эпизод во втором раунде… В ММА пропускают все.
Кто может составить Хабибу конкуренцию кроме Тони Фергюсона? Реванш с Конором Макгрегором был бы интересен. Все говорили про бой с Жоржем Сен-Пьером. Тоже хороший поединок. Но я бы с удовольствием посмотрел на бой нашего Эдуарда Вартаняна (боец, тренирующийся в зале Кияшко, – прим. ред.) с Хабиба. Уверен, что это тоже был бы серьезный и хороший поединок.
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