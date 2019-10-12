Тарас Кияшко: Годичный перерыв не скажется на подготовке Волкова к Дос Сантосу
Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал о подготовке своего подопечного к предстоящему поединку против Жуниора Дос Сантоса.
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Напомним, что бой Волков – Дос Сантос пройдет 9 ноября на турнире UFC в Москве.
– Волков дерется с Дос Сантосом в Москве. У вас есть понимание и стратегия, как нужно построить бой с ним? – За Дос Сантосом мы следим со времен его первых боев в UFC. И пристально после боев с Кейном Веласкесом. Когда Александр стал бойцом UFC, мы держали в голове возможность, что когда-то нам придется встретиться с этим бойцом. Сейчас он – наш соперник. Мы его разбираем, готовимся, у нас хорошие спарринг-партнеры. Надеюсь, все пройдет по плану и Александр победит.
– У Александра был перерыв в 13 месяцев. До этого самым большим простоем в его карьере был срок в 11 месяцев перед поражением от Виталия Минакова. Можетевспомнит ту подготовку и эту и сравнить их? – Простой с одной стороны всегда позволяет залечить все болячки и травмы. Также они позволяют научиться новым навыкам и подтянуть технику. На высоком уровне, понятно, что лучше драться чаще, но я не думаю, что это станет помехой для Александра. Он постоянно тренируется. Если сам не готовится к боям, помогает другим тяжеловесам. Поэтому форма Волкова прекрасная. Осталось до только конца довести тренировочный лагерь.
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