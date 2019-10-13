Немков и Сидельников одержали победы на турнире Bellator 230 в Милане

Поединок завершился победой Немкова во втором раунде после удушающего приема в исполнении российского бойца.
Еще в одном поединке турнира россиянин Кирилл Сидельников единогласным решением судей победил Домингоса Барроса.
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