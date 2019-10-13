Немков и Сидельников одержали победы на турнире Bellator 230 в Милане В ночь с 12 на 13 октября в Милане (Италия) состоялся турнира Bellator 230 в рамках которого состоялся бой Вадима Немкова против бразильца Рафаэля Карвалью.

Загрузка... Поединок завершился победой Немкова во втором раунде после удушающего приема в исполнении российского бойца. Еще в одном поединке турнира россиянин Кирилл Сидельников единогласным решением судей победил Домингоса Барроса.