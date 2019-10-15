В интернете появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева (видео +18) В сети появилось видео избиения российского бойца ММА Расула Мирзаева, которое произошло в 2016 году.

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По данным некоторых СМИ, среди участников избиения были фанаты и родственники нынешнего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Инцидент начался в московском клубе, в котором отдыхал друг Конора Макгрегора Артем Лобов. К нему подошли фанаты Нурмагомедова и устроили скандал. За Лобова заступился Мирзаев. Конфликт перерос в драку.

Но на этом он не закончился. После этого злоумышленники ворвались в квартиру Мирзаева, стали избивать его битами и цепями, а также заставляли его просить прощения. На видео виден эпизод, как окровавленного и обездвиженного Мирзаева бьют ногами по лицу. Сам боец в этот может лежит на спине в луже крови, а один из хулиганов прижимает его к земле.

Добавим, что по итогам этого нападения никто не был задержан или осужден.