Балаев проведет бой против Брандао в Санкт-Петербурге

Поединок пройдет 14 декабря на турнире ACA 103 в Санкт-Петербурге.
В своем последнем бою Марат Балаев против уже экс-чемпиона ACA Салмана Жамалдаева на турнире ACA 93 продемонстрировал те волевые качества, за которые его и называют “Мотиватором”, получил перелом ноги в начале боя, что не помешало ему и его сопернику показать одно из лучших сражений в истории организации.
Экс-боец UFC, экс-соперник Конора Макгрегора, опасный бразильский нокаутер Диего Брандао, выступающий под эгидой ACA с 2019 года, на последнем турнире ACA 100 одержал победу над российским бойцом Джихадом Юнусовым.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед. 15.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Серебренников: Это сильнейшая сборная Украины за 15 лет Бывший российский полузащитник, выступавший за сборную Украины, а сейчас работающий агентом, поделился впечатлениями от успеха команды Андрея Шевченко. 16.10.2019 08:00 Футбол Августин Александр Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Почему Тедеско не спасет «Спартак». Мнение Андронова Свершилось – новый тренер «Спартака» представлен публике. На пресс-конференции он больше старался произвести впечатление, чем раскрыться. 14.10.2019 22:15 Футбол Андронов Алексей Бесценный чудо-гол украсил первую сессию медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard 1 сентября на «ЦСКА Арене» во время матча за Кубок открытия состоялась первая в новом сезоне сессия медиаклуба традиции «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ. 14.10.2019 15:30 Хоккей