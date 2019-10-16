Балаев проведет бой против Брандао в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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16 октября 2019 10:11ММАВащенко Сергей

Балаев проведет бой против Брандао в Санкт-Петербурге

Российский боец по прозвищу «Мотиватор» проведет бой против бразильца Диего Брандао.

Поединок пройдет 14 декабря на турнире ACA 103 в Санкт-Петербурге.

В своем последнем бою Марат Балаев против уже экс-чемпиона ACA Салмана Жамалдаева на турнире ACA 93 продемонстрировал те волевые качества, за которые его и называют “Мотиватором”, получил перелом ноги в начале боя, что не помешало ему и его сопернику показать одно из лучших сражений в истории организации.

Экс-боец UFC, экс-соперник Конора Макгрегора, опасный бразильский нокаутер Диего Брандао, выступающий под эгидой ACA с 2019 года, на последнем турнире ACA 100 одержал победу над российским бойцом Джихадом Юнусовым.

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