Дана Уайт: Бой Макгрегора и Эдгара не будет Макгрегор возобновит карьеру в 2020 году.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что организация не планирует организовывать бой между бывшими чемпионами в легком дивизионе Конором Макгрегором и Фрэнки Эдгаром.

«Этого боя не будет, – сказал Уайт в интервью The Boston Herald. – Фрэнки выступает на две весовые категории ниже. Его карьера подходит к концу. И он снова может оказаться в положении борьбы за титул. Так что Конору нет смысла принимать этот бой. Думаю, Конор будет драться в следующем году».

Отметим, что ранее Макгрегор и Эдгар выразили заинтересованность в поединке между собой.

Добавим, что Эдгар был чемпионом UFC в легком весе с апреля 2010 года по февраль 2012 года, а Макгрегор владел поясом с ноября 2016 года по апрель 2018 года.