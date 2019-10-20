Жумагулов защитил титул чемпиона Fight Nights В Сочи прошел турнир по ММА Fight Nights Global 95, главным событием которого стал поединок российского бойца Али Багаутинова и Жалгаса Жумагулова из Казахстана.

Новости СМИ2 Бой продлился все пять раундов и завершился победой Жумагулова раздельным решением судей - 48:47 49:47 49:48. Добавим, что для Жумагулова эта победа стала 13-й в карьере, а Багаутинов потерпел седьмое поражение..