Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge - Советский спорт
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20 октября 2019 10:21ММА

Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge

В Нур-Султане (Казахстан) завершился турнир M-1 Challenge 105, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе казахстанский боец Сергей Морозов встретился в реванше с американцем Джошем Реттингхаусом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Морозова единогласным решением судей.

Напомним, что первый поединок, в котором американец выиграл нокаутом в первом раунде, прошел на турнире M-1 Challenge 73 в 9 декабре 2016 года.

Добавим, что Морозов одержал 16 победу при четырех поражениях. Для Реттингхауса поражение стало пятым в карьере, также на его счету 16 побед.

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