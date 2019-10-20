Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Морозова единогласным решением судей.
Напомним, что первый поединок, в котором американец выиграл нокаутом в первом раунде, прошел на турнире M-1 Challenge 73 в 9 декабре 2016 года.
Добавим, что Морозов одержал 16 победу при четырех поражениях. Для Реттингхауса поражение стало пятым в карьере, также на его счету 16 побед.
Рейес вырубил Уайдмана, Родригес победил Стивенса. Лучшие моменты турнира UFC в Бостоне (видео) В Бостоне (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 6. 19.10.2019 13:30 ММА Ващенко Сергей Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Самсонов съел Холтби? «Вашингтон» победил «Торонто» благодаря 29 сейвам российского голкипера Похоже, «Вашингтон» приступил к расчистке клубной платежной ведомости. 17.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев