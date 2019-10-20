Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge В Нур-Султане (Казахстан) завершился турнир M-1 Challenge 105, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе казахстанский боец Сергей Морозов встретился в реванше с американцем Джошем Реттингхаусом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Морозова единогласным решением судей.

Напомним, что первый поединок, в котором американец выиграл нокаутом в первом раунде, прошел на турнире M-1 Challenge 73 в 9 декабре 2016 года.

Добавим, что Морозов одержал 16 победу при четырех поражениях. Для Реттингхауса поражение стало пятым в карьере, также на его счету 16 побед.