Гонзага нокаутировал Силву на турнире BKFC 8 В ночь на воскресенье в Тампе (США) прошел турнир кулачных боев промоушена Bare Knuckle FC.

Загрузка... В главном событии вечера на арене «Флорида Стейт Фэрграундс» встретились экс-бойцы UFC бразильцы Габриэль Гонзага и Антонио Силва. Гонзага нокаутировал Силву во втором раунде.