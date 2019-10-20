Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса Кард питерского турнира лиги ACA пополнился еще одним ярким противостоянием.

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14 декабря российский боец Юсуф Раисов по прозвищу проведет свой следующий поединок на ACA 103 против бразильца Хакрана Диаса.

Год назад чемпион ACB в полулегком весе Юсуф Раисов (15-1) оставил пояс и спустился в легкую весовую, где провел один поединок и одолел решением судей британца Андре Виннера.

Хакран Диас (25-6-1) в период с 2012 по 2017 годы выступал в UFC. Бразилец дебютировал в АСА в 2019 году победой над Устармагомедом Гаджидаудовым.

Бой Раисов - Диас должен был состояться ранее, но ввиду травмы Хакрана был отменен.